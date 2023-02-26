26 ŞUBAT 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Şubat 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,87 (Alış) - 18,88 (Satış)
EURO: 19,91 (Alış) - 19,91 (Satış)
STERLİN: 22,47 (Alış) - 22,59 (Satış)
1 DOLAR = 18,88 TL
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👉26 Şubat Pazar 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.098,88
Gram altın satış: 1.099,08
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.823,00
Çeyrek altın satış: 1.847,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.646,00
Yarım altın satış: 3.694,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.269,00
Tam altın satış: 7.359,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.468,00
Cumhuriyet altını satış: 7.581,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.462,00
Ata altın satış: 7.548,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Şubat Pazar günü saat 06.25 itibarıyla alınmıştır.