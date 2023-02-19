19 Şubat 2023 Döviz Kuru!
Atsu'nun hayatını değiştiren gol!
19 Şubat 2023 Döviz Kuru!
Atsu'nun hayatını değiştiren gol!
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