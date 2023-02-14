İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Şubat 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,84 (Alış) - 18,85 (Satış)
EURO: 20,26 (Alış) - 20,27 (Satış)
STERLİN: 22,88 (Alış) - 23,00 (Satış)
1 DOLAR = 18,85 TL
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👉14 Şubat Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.127,39
Gram altın satış: 1.127,57
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.864,00
Çeyrek altın satış: 1.878,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.729,00
Yarım altın satış: 3.757,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.435,00
Tam altın satış: 7.485,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.590,00
Cumhuriyet altını satış: 7.705,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.632,00
Ata altın satış: 7.678,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Şubat Salı günü saat 15.56 itibarıyla alınmıştır.