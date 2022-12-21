İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Aralık 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,66 (Alış) - 18,67 (Satış)
EURO: 19,83 (Alış) - 19,85 (Satış)
STERLİN: 22,63 (Alış) - 22,74 (Satış)
1 DOLAR = 18,67 TL
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👉21 Aralık Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.089,22
Gram altın satış: 1.089,43
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.782,00
Çeyrek altın satış: 1.806,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.563,00
Yarım altın satış: 3.613,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.143,00
Tam altın satış: 7.202,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.263,00
Cumhuriyet altını satış: 7.372,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.335,00
Ata altın satış: 7.390,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Aralık Çarşamba günü saat 11.47 itibarıyla alınmıştır.