İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Aralık 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,64 (Alış) - 18,65 (Satış)
EURO: 19,80 (Alış) - 19,82 (Satış)
STERLİN: 22,91 (Alış) - 23,03 (Satış)
1 DOLAR = 18,65 TL
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👉15 Aralık Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.065,36
Gram altın satış: 1.065,56
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.747,00
Çeyrek altın satış: 1.770,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.483,00
Yarım altın satış: 3.540,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.999,00
Tam altın satış: 7.057,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.161,00
Cumhuriyet altını satış: 7.270,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.193,00
Ata altın satış: 7.241,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Aralık Perşembe günü saat 15.42 itibarıyla alınmıştır.