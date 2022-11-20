İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Kasım 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,61 (Alış) - 18,61 (Satış)
EURO: 19,21 (Alış) - 19,26 (Satış)
STERLİN: 22,05 (Alış) - 22,16 (Satış)
1 DOLAR = 18,61 TL
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👉20 Kasım Pazar 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.046,20
Gram altın satış: 1.046,41
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.697,00
Çeyrek altın satış: 1.736,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.395,00
Yarım altın satış: 3.473,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.789,00
Tam altın satış: 6.924,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.987,00
Cumhuriyet altını satış: 7.106,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.990,00
Ata altın satış: 7.105,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Kasım Pazar günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.