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Ulu Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi
💲1 DOLAR NE KADAR?
Ulu Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi
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