Dolar ve altın ne kadar oldu? (8 Kasım)
YDS/2 sonuçları ve soru cevap kağıdı!
Dolar ve altın ne kadar oldu? (8 Kasım)
YDS/2 sonuçları ve soru cevap kağıdı!
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