Steak and kidney pie nedir, nasıl yapılır? İşte steak and kidney pie malzemeleri ve tarifi! - 19 Ağustos Cuma MasterChef

Steak and kidney pie nedir, nasıl yapılır? İşte steak and kidney pie malzemeleri ve tarifi! - 19 Ağustos Cuma MasterChef

MasterChef'in yeni bölümünde steak and kidney pie tarifini hazırlayan yarışmacılar için heyecan dolu anlar yaşanırken; steak and kidney pie nasıl yapıldığı araştırılmaya başladı. Peki, steak and kidney pie nasıl yapılır, malzemeleri nedir? İşte steak and kidney pie yapılışının püf noktası!

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022- 14:30