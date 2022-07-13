Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '13 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 13 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
13 TEMMUZ ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 13 Temmuz Çarşamba saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
13 TEMMUZ ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
15 - 81 - 83 - 87 - 88 - 90 Joker: 57 Süperstar: 87
👉 Sayısal Loto 13 Temmuz Çarşamba sonucu için TIKLA