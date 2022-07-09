Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '9 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 9 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
9 TEMMUZ CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 9 Temmuz Cumartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
9 TEMMUZ CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
15 - 81 - 83 - 87 - 88 - 90 Joker: 16 Süperstar: 23
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