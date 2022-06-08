💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 8 Haziran 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 8 Haziran 2022 Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirildi! Şans oyunları sevenler '8 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Haziran 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları... Büyük ikramiyenin 76 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 21:39