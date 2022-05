Call of Duty: Modern Warfare 2 (COD MW 2) ne zaman çıkacak? Call of Duty serisinin yeni oyunu ne zaman gelecek?

Call of Duty serisinin 'Call of Duty: Modern Warfare 2' adlı yeni oyununun ne zaman çıkacağı merak edilmeye başladı. Oyunseverler 'Call of Duty ne zaman çıkacak, COD MW II ne zaman gelecek?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. Oyunun geliştiricisi Infinity Ward ise, Call of Duty: Modern Warfare 2 için tarih verdi. İşte Call Of Duty'in yeni oyununa dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 13:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022- 13:30