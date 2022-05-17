Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi! Rachid Ghezzal...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile birlikte dostluk yemeği yedi. Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal dostluk yemeğinde masada bulunan isimler arasındaydı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Abdulmecid Tebbun, bu ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dostluk yemeği düzenlendi.

DOSTLUK YEMEĞİNE KATILDI

Düzenlenen yemekte Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal da yer aldı. Ghezzal katıldığı yemekten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ghezzal arasındaki samimi görüntüler dikkatten kaçmadı.