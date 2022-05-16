Haberler Haberler Haberleri 16 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Mayıs 2022)
16 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Mayıs 2022)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 128 bin 957 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.254 olarak açıklanırken; 4 kişi hayatını kaybetti, 1.358 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 128 bin 957 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.254 olarak açıklanırken; 4 kişi hayatını kaybetti, 1.358 hasta da iyileşti.