🔥 ÇILGIN SAYISAL LOTO - 16 Mayıs 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '16 Mayıs 2022 Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 16 Mayıs 2022 Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 61 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 21:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022- 21:40