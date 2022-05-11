11 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 129 bin 362 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.670 olarak açıklanırken; 9 kişi hayatını kaybetti, 1.711 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 22:00 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022- 22:00