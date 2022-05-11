Haberler Haberler Haberleri 11 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Mayıs 2022)
11 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Mayıs 2022)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 129 bin 362 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.670 olarak açıklanırken; 9 kişi hayatını kaybetti, 1.711 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 129 bin 362 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.670 olarak açıklanırken; 9 kişi hayatını kaybetti, 1.711 hasta da iyileşti.