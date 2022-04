Ramazan ayında iftardan sonra teravih namazı kılan Müslüman vatandaşlar, enderun usulü teravih namazıyla ilgili bilgileri arama motorlarında sorgulatıyor. Peki, Enderun usulü teravih namazı ne demek? Enderun usulü teravih namazı nasıl kılınır? İşte enderun usulü teravih namazıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Enderun Usulü Teravih Namazı, adını Osmanlı'daki Enderun Mektebi'nden almaktadır. Osmanlı Sarayı'ndaki Enderun Mektebi'nden çıkan hocaların kıldırdığı namaz bu sebeple günümüze Enderun Usulü Teravih Namazı olarak gelmiştir. Saray'dan başlayıp günümüze kadar gelen Enderun Teravih'ini ilk defa ortaya koyan kişinin Buhurizade Mustafa Itri Efendi (1712) olduğu söylenmektedir.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Enderun Usulü Teravih, iki şekilde kılınır. Birincisinde imam, müezzinleri makam geçkileri ile yönlendirir, ikincisinde ise makamlar arasındaki geçkileri müezzinler sağlar. Buna göre ilk gecede geçkileri müezzinler sağlar. Namazda Fatiha'dan sonra okunan zamm-ı sureler ise asla rastgele seçilmez. Manalarına bakılarak tertip edilirler.

Seçilen ayetler, daha çok rahmet ayetleri ve tesbih ayetlerinden oluşur. İlk on günde Ramazan ayına ulaşmaktan duyulan sevincin dile getirildiği ilahiler, ikinci on günde yerini Allah'tan rahmet ve merhamet niyaz eden ilahilere bırakır. Son on günde ise Ramazan'ın uğurlanmasından duyulan hüzünlü ilahiler okunur. Kısacası Enderun Teravih Namazı, her dört rekatı Türk Musiki'nin farklı makamlarında kılınan ve bu makamların ilahilerle süslendiği, müezzinlerin ise makamlar arasında geçişi salavat eşliğinde yaptığı bir Osmanlı Enderun Mektebi geleneğidir.