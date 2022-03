Orman Genel Müdürlüğü Orman Muhafaza Memuru alımı ilanı yayımlandı. 29 Mart 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanmış olan duyuruya göre OGM bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 657 sayılı Devlet Memurları kanunun tabi olarak 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 Orman Muhafaza memuru alımı yapılacağını bildirdi.

KPSS Puanı sırasına göre değerlendirme ile adaylara sözlü sınav gerçekleştirilecek olup sözlü sınav sonucunda atama işlemleri yapılacak.

KİMLER ORMAN MUHAFAZA MEMURLUĞUNA BAŞVURU YAPABİLECEK?

2022 yılı 1500 Orman Muhafaza Memuru alımı için adaylardan genel olarak ve özel olarak bazı şartlar aranacak. Genel olarak 657 sayılı DMK 48. maddesindeki nitelikler ve Özel olarak eğitim ve KPSS Şartı istenecektir.

Bu kapsamda;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak,

2020 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans seviyesinde KPSS P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak,

Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü Orman Muhafaza Memuru alımı başvuruları 4 - 10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular sadece e-Devlet şifresi ile online olarak gerçekleştirilecektir. Bunun dışın yapılacak herhangi bir başvuru kabul edilmeyecek.

EN FAZLA 20 İL TERCİH EDİLEBİLECEK!

Orman Genel Müdürlüğü başvuru için herhangi bir İkamet şartı aramıyor ve adaylara birden fazla şehir için başvuru hakkı veriyor. Bu kapsamda, Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 20 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen pozisyonun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin sınav listesinde yer alabilecektir.

ORMAN MUHAFAZA MEMURU SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI NELERDİR?

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.

1- Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, 10 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 15 puan

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 15 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan

d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 20 puan

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.