Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 8 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Mart 2022 tarihinde yapılan 365 bin 005 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 37.407 olarak açıklanırken; 130 kişi hayatını kaybetti, 69.294 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2022- 19:47 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022- 19:51