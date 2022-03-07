Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 7 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Mart 2022 tarihinde yapılan 371 bin 684 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 34.343 olarak açıklanırken; 132 kişi hayatını kaybetti, 68.815 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 20:54 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022- 20:54