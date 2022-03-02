Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu ve alınan yeni kararları açıkladı.
İşte alınan yeni kararlar:
1 - Artık açık havada maske zorunluluğu kalkıyor.
2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil.
3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı.
4 - Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.
5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.