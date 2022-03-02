SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı

Salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesiyle alakalı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu ve alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre yeni dönemde HES kodu uygulaması ve açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı. İşte alınan yeni kararlar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 19:00