Son olarak büyük yankı uyandıran Don't Look Up filminde Leonardo DiCaprio ile başrol oynayan Jennifer Lawrence'ın anne olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun annelik sevinci yaşamasının ardından Jennifer Lawrence ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Jennifer Lawrence kimdir? Jennifer Lawrence'ın hayatına ilişkin bilgilere haberimizde bulabilirsiniz.

Başrolünde oynadığı Açlık Oyunları serisiyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan ve son olarak çok konuşulan Don't Look Up filminde yer alan Jennifer Lawrence anne oldu. Bebeğin cinsiyeti henüz bilinmezken, Jennifer Lawrence'ın hayatıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Jennifer Lawrence kimdir? İşte detaylar...

JENNIFER LAWRENCE KİMDİR?

Jennifer Lawrence 15 Ağustos 1990 tarihinde Louisville, Kentucky'de doğmuşturKilise oyunlarında oynadı, 14 yaşında oyuncu olmaya karar vermiştir ve ailesiyle birlikte bir yetenek avcısına başvurmuştur. Liseden 2 yıl erken mezun olmuş ve oyunculuk kariyerine başlamıştır. Yer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti, 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Oscar, Altın Küre ve SAG ödüllerinin sahibidir.

ÖZEL HAYATI

Lawrence, 2011 yılında X-Men: Birinci Sınıf filminde rol aldıktan sonra Nicholas Hoult ile çıkmaya başladı. Ancak Ocak 2013'te ilişkilerini sonlandırdılar. Temmuz 2013'te X-Men: Geçmiş Günler Gelecek filminde birlikte rol aldıktan sonra yeniden ilişkilerine devam ettiler. Çift, kaynakların belirttiğine göre farklı çalışma programlarından dolayı Ağustos 2014'te kesin olarak ayrıldı.

Eylül 2016'da Lawrence, Anne! filminin çekimleri sırasında tanıştıktan sonra film yapımcısı Darren Aronofsky ile çıkmaya başladı. Kasım 2017'de ayrıldılar.

2018'de sanat galerisi yönetmeni Cooke Maroney ile ilişkiye başladı ve Şubat 2019'da nişanlandılar. Ekim ayında Rhode Island'da evlendiler. Eylül 2021'de Lawrence, Maroney'den ilk çocuğunu beklediğini duyurdu. Mayıs 2019 itibarıyla, New York şehrinin Aşağı Manhattan bölgesinde ve Beverly Hills, California'da ikamet etmektedirler.

JENNIFER LAWRENCE FİLMOGRAFİSİ

2006-Company Town

2006-Monk

2007-Cold Case

2007-Donald Gray Show

2007–08-Medium

2007–09-Bill Engvall Show

2008-Garden Party

2008-Poker House

2008-Burning Plain

2009-Devil You Know

2010-Winter's Bone

2011-The Beaver Norah

2011-Like Crazy

2011-X-Men: First

2012-House at the End of the Stree

2012-Açlık Oyunları

2012-Silver Linings Playbook

2013-Serena

2013-Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak

2013-American Hustle

2014-X-Men: Days of Future Past

2014-Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1

2015-Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2

2015-Joy

2017-Uzay Yolcuları

2017-Anne!

2018-Red Sparrow

2019-Love, Antosha

2019-Dark Phoenix

2021-Don't Look Up