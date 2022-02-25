Başrolünde oynadığı Açlık Oyunları serisiyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan ve son olarak çok konuşulan Don't Look Up filminde yer alan Jennifer Lawrence anne oldu. Bebeğin cinsiyeti henüz bilinmezken, Jennifer Lawrence'ın hayatıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Jennifer Lawrence kimdir? İşte detaylar...
JENNIFER LAWRENCE KİMDİR?
Jennifer Lawrence 15 Ağustos 1990 tarihinde Louisville, Kentucky'de doğmuşturKilise oyunlarında oynadı, 14 yaşında oyuncu olmaya karar vermiştir ve ailesiyle birlikte bir yetenek avcısına başvurmuştur. Liseden 2 yıl erken mezun olmuş ve oyunculuk kariyerine başlamıştır. Yer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti, 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Oscar, Altın Küre ve SAG ödüllerinin sahibidir.
ÖZEL HAYATI
Lawrence, 2011 yılında X-Men: Birinci Sınıf filminde rol aldıktan sonra Nicholas Hoult ile çıkmaya başladı. Ancak Ocak 2013'te ilişkilerini sonlandırdılar. Temmuz 2013'te X-Men: Geçmiş Günler Gelecek filminde birlikte rol aldıktan sonra yeniden ilişkilerine devam ettiler. Çift, kaynakların belirttiğine göre farklı çalışma programlarından dolayı Ağustos 2014'te kesin olarak ayrıldı.
Eylül 2016'da Lawrence, Anne! filminin çekimleri sırasında tanıştıktan sonra film yapımcısı Darren Aronofsky ile çıkmaya başladı. Kasım 2017'de ayrıldılar.
2018'de sanat galerisi yönetmeni Cooke Maroney ile ilişkiye başladı ve Şubat 2019'da nişanlandılar. Ekim ayında Rhode Island'da evlendiler. Eylül 2021'de Lawrence, Maroney'den ilk çocuğunu beklediğini duyurdu. Mayıs 2019 itibarıyla, New York şehrinin Aşağı Manhattan bölgesinde ve Beverly Hills, California'da ikamet etmektedirler.
JENNIFER LAWRENCE FİLMOGRAFİSİ
2006-Company Town
2006-Monk
2007-Cold Case
2007-Donald Gray Show
2007–08-Medium
2007–09-Bill Engvall Show
2008-Garden Party
2008-Poker House
2008-Burning Plain
2009-Devil You Know
2010-Winter's Bone
2011-The Beaver Norah
2011-Like Crazy
2011-X-Men: First
2012-House at the End of the Stree
2012-Açlık Oyunları
2012-Silver Linings Playbook
2013-Serena
2013-Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak
2013-American Hustle
2014-X-Men: Days of Future Past
2014-Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1
2015-Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2
2015-Joy
2017-Uzay Yolcuları
2017-Anne!
2018-Red Sparrow
2019-Love, Antosha
2019-Dark Phoenix
2021-Don't Look Up