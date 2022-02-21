Üç Kız Kardeş Berker Güven kimdir ve kaç yaşında? Oyuncu Berker Güven nereli? Berker Güven hangi dizi filmlerde oynadı?

Ekranlara Üç Kız Kardeş dizisiyle çıkan Berker Güven, diziyi izleyenler tarafından merak konusu oldu. Takipçiler arama motorlarında Berker Güven kimdir, kaç yaşında? Berker Güven nereli? Üç Kız Kardeş Berker Güven daha önce hangi dizi filmlerde oynadı? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte Berker Güven'in hayatına dair detaylar...

BERKER GÜVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

7 Ekim 1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen Berker Güven, lisede Özel Işıkkent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitim görmüştür.

2017 yılında gösterime giren "Babam" filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaşan Berker Güven, "Vatanım Sensin" dizisinde "Aleksi" karakterini canlandırarak birçok kişinin beğenisini kazanmıştır.

2019 yılında televizyon ekranlarının sevilen dizisi "Zalim İstanbul" ile tekrar izleyici karşısına çıkan Berker Güven, dizide "Nedim" rolü ile oyunculuk başarısını kanıtlamıştır.

Berker Güven, 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, İpek Bilgin'in yönettiği "Yen" adlı tiyatro oyunundaki performansıyla "Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü"nün sahibi olmuştur. Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'nde ise "Yılın En İyi Drama Oyuncusu Ödülü"ne layık görülmüştür.

1.80 metre boyundaki Berker Güven 77 kilo ve Başak burcudur.

BERKER GÜVEN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2019 – Zalim İstanbul (Nedim) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Aleksi) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Arif) (Sinema Filmi)

2020 - Alev Alev (İskender Kayabeyli) (TV Dizisi)

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNDE "SONER" KARAKTERİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Soner, Ayvalık'ın en varlıklı ailesinin Rüçhan ve Özer'in biricik oğludur ve yurt dışında okuduğu sırada Mine ile tanışmış, ailesinin karşı gelmesine rağmen Mine'yi bırakmamıştır. Türkanla evlenmeye, maddi korkuları nedeniyle göz yumsa da Türkan'a bir eş olmayacağına emindir.