Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians Of The Galaxy 2) filmi | Galaksinin Koruyucuları 2 konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kim?

Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians Of The Galaxy Vol. 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon türündeki film merakla bekleniyor. Galaksinin Koruyucuları 2 filmi macera dolu dakikalar sunuyor. İşte Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians Of The Galaxy Vol. 2) filmi hakkında merak edilenler...

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL 2) FİLMİNİN KONUSU NE?

Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill'in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 FİLMİ OYUNCULARI!

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista gibi oyuncular Galaksinin Koruyucuları 2 filminde rol alan isimler.