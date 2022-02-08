Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians Of The Galaxy 2) filmi | Galaksinin Koruyucuları 2 konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kim?

Televizyon'da izleyici ile buluşacak olan Galaksinin Koruyucuları 2 filmi, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncuları araştırılan film, izleyicilere bol aksiyon vadediyor. Peki, Galaksinin Koruyucuları 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 16:33