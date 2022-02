SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor bu akşam var mı? 5 Şubat Cumartesi Survivor All Star

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor bu akşam var mı? 5 Şubat Cumartesi Survivor All Star

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor All Star 2022'nin yayınlanacak 16. bölümünde yaşanan kavgalar oyunda damga vuracak. Peki Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor bu akşam var mı? Survivor All Star 2022'nin yayınlanacak 16. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 10:22 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 10:36