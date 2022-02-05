İzleyenleri ekran başına kitleyen yarışma programı Survivor All Star'da yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. 5 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde oynanacak dokunulmazlık oyununda tansiyon yükseliyor.
Survivor'ın 5 Şubat Cumartesi (bugün) saat 20.00'de yayınlanacak yeni bölümünde oynanacak oyunda yarışmacılar, rakiplerini ellerindeki süngerlerle suya itmeye çalışacak. Oyunu kazanmak isteyen Ünlüler ve Gönüller takımları arasında tartışmalar yaşanırken, birçok yarışmacının mücadelesinde ise sakatlıklar meydana geldi.
SURVIVOR ALL STAR TAKIMLARI
Ünlüler: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz