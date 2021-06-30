30 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 30 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 Giriş Tarihi: 30.06.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Haziran tarihinde yapılan 228 bin 163 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.496, hasta sayısı 522 olarak açıklanırken; 45 kişi hayatını kaybetti, 7.191 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 425 bin 652 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Haziran tarihinde yapılan 228 bin 163 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.496, hasta sayısı 522 olarak açıklanırken; 45 kişi hayatını kaybetti, 7.191 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 425 bin 652 olarak açıklandı.

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