Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 220 bin 162 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.773, hasta sayısı 656 olarak açıklanırken; 164 kişi hayatını kaybetti, 12.284 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 228 bin 322 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 220 bin 162 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.773, hasta sayısı 656 olarak açıklanırken; 164 kişi hayatını kaybetti, 12.284 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 228 bin 322 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278, toplam vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, toplam vefat sayısı 47 bin 134, ağır hasta sayısı 1.454, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 083 bin 099 olarak yer aldı.

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