28 Mayıs 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 28 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 220 bin 162 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.773, hasta sayısı 656 olarak açıklanırken; 164 kişi hayatını kaybetti, 12.284 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 228 bin 322 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 220 bin 162 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.773, hasta sayısı 656 olarak açıklanırken; 164 kişi hayatını kaybetti, 12.284 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 228 bin 322 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278, toplam vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, toplam vefat sayısı 47 bin 134, ağır hasta sayısı 1.454, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 083 bin 099 olarak yer aldı.

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