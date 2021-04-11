11 Nisan 2021, Pazar

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Age of Empires 4 için yarım saatlik Türkçe dublaj tanıtım yapıldı! Age of Empires 4 ne zaman çıkacak? Nereden satın alınabilecek? Sistem özellikleri ne?

Age of Empires 4 için tanıtım yapıldı!
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Oyunseverlerin uzun yıllardır severek oynadığı önemli strateji oyunlarından biri olan , serinin 4. versiyonu olan 'ü çıkaracağını, tam yarım saatlik bir oynanış videosu ile duyurdu. Peki, Age of Empires 4 nereden ne zaman satın alınabilecek? Sistem özellikleri ne?

Oyunseverleri oldukça mutlu eden haber geldi. , 'ten yeni görüntülerini ve özelliklerini yarım saatlik tanıtım videosu ile yayınladı. Belgesel tadındaki tanıtım videosu içerisinde yapılan güncellemelere de değinildi. Öte yandan oyun içerisinde 4 yeni hikaye de yer alacak.

AGE OF EMPIRES 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi site 4 için "Yayınımız oynanışa, medeniyetlere, görevlere ve daha fazlasına yeni bir bakış içerecek" diyordu. "Ayrıca : Definitive Edition ve Age of Empires III: Definitive Edition oyuncularımız için de heyecan verici haberler paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı. Age of Empires IV, 2021 sonunda piyasaya çıkacak.

AGE OF EMPIRES NEREDEN SATIN ALINACAK?

Tanıtımı yapılan Age of Empires'ın sayfası açıldı. Oyun steam üzerinden indirilebilecek.

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