Oyunseverlerin uzun yıllardır severek oynadığı önemli strateji oyunlarından biri olan Age of Empires, serinin 4. versiyonu olan Age of Empires 4'ü çıkaracağını, tam yarım saatlik bir oynanış videosu ile duyurdu. Peki, Age of Empires 4 nereden ne zaman satın alınabilecek? Sistem özellikleri ne?

Oyunseverleri oldukça mutlu eden haber geldi. Microsoft, Age of Empires 4'ten yeni görüntülerini ve özelliklerini yarım saatlik tanıtım videosu ile yayınladı. Belgesel tadındaki tanıtım videosu içerisinde yapılan güncellemelere de değinildi. Öte yandan oyun içerisinde 4 yeni hikaye de yer alacak.

AGE OF EMPIRES 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi site Age of Empires 4 için "Yayınımız oynanışa, medeniyetlere, görevlere ve daha fazlasına yeni bir bakış içerecek" diyordu. "Ayrıca Age of Empires II: Definitive Edition ve Age of Empires III: Definitive Edition oyuncularımız için de heyecan verici haberler paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı. Age of Empires IV, 2021 sonunda piyasaya çıkacak.

AGE OF EMPIRES NEREDEN SATIN ALINACAK?

Tanıtımı yapılan Age of Empires'ın Steam sayfası açıldı. Oyun steam üzerinden indirilebilecek.

