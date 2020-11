Miran sevdiklerini koruyabilecek mi? Hercai dizisi ne zaman? Saat kaçta? Hercai 48. bölüm fragmanı izle...

ATV'nin sevilen dizisi Hercai 20 Kasım günü sevenleri karşısında yerini alacak. Dizi yayınlanmadan çok merak edilen konular arasında "Hercai saat kaçta? Hangi kanalda?" gibi sorgular yer alıyor. Öte yandan Miran'ın sevdiklerini Aslan'dan nasıl koruyacağı da merak ediliyor. Peki, Miran sevdiklerini koruyabilecek mi? Hercai dizisi ne zaman? Saat kaçta? İşte detaylar...

Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye) gibi yıldız isimlerin yer aldığı Hercai dizisinde bu hafta kritik gelişmeler yaşanacak. İşte detaylar...

Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır. Miran, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini kabullenemezken Şadoğlu'nda da bu konuda çatlak sesler çıkmaya devam etmektedir. Ancak Reyyan her zamanki gibi Miran'ın yanında olup desteğini esirgemez. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla eteğindeki bütün taşları döktüğü zannedilen Azize Aslanbey kaybedecek bir şeyi olmadığı için artık daha tehlikelidir ve ne olursa olsun Nasuh Şadoğlu'nun zamanında kendisine yaptıklarının hesabını soracaktır. Ancak Azize kendi intikamının peşinde koşarken burnunun dibinde yaşanan olayların farkında değildir. Aslan'ın en yakın dostuyla bile paylaşmadığı gizli planlarının büyük bir trajediye sebep olması an meselesidir. Miran hayatını allak bullak eden gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken bu trajediye engel olabilecek midir? Yoksa Aslan her iki aileyi derinden sarsacak bir acı bırakıp çekip gidecek midir? Miran bir yandan hayatını sarsan sırrın getirdikleriyle mücadele ederken bir yandan da sevdiklerini korumak için Aslan'ın planlarına engel olmaya çalışacaktır…

ATV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Hercai 20 Kasım Cuma günü saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.

