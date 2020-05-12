12 Mayıs 2020, Salı

HABERLER

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 Giriş Tarihi: 12.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 2 Mayıs tarihinde yapılan 37 bin 351 corona virüsü testinden bin 704'ü pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 109 hasta da iyileşti.

, 'deki 12 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70'İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
ABD ve İngiltere'de ölüm sayıları artıyor! ABD ve İngiltere'de ölüm sayıları artıyor!
Corona virüsü ne zaman bitecek? İşte ülke ülke tahmini bitiş tarihi Corona virüsü ne zaman bitecek? İşte ülke ülke tahmini bitiş tarihi
Otellerde corona virüsü önlemleri nasıl olacak? Otellerde corona virüsü önlemleri nasıl olacak?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör