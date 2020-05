Dünyaca ünlü müzisyen Little Richard hayatını kaybetti! Little Richard kimdir? Little Richard neden öldü?

Dünyada Rock'n Roll müziğinin önde isimlerinden olan kabul edilen ABD'li müzisyen Richard Wayne Penniman (sahne adıyla Little Richard) yaşamını yitirdi. İnternet kullanıcıları ise hayatını kaybeden ABD'li müzisyenle ilgili "Little Richard kimdir?" ve Little Richard neden öldü?" sorularını arama motorlarında aratmaya başladılar. Peki, Rock'n Roll müziğinin tanınan simalarından Little Richard kimdir? Little Richard neden öldü?" İşte ünlü müzisyen Little Richard ile ilgili tüm bilgiler...

ABD'de müzik dünyasını yasa boğan bir ölüm gerçekleşti. Dünyada Rock'n Roll'un doğmasına ve gelişmesine büyük katkıda bulunan ünlü müzisyen Little Richard, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü müzisyenin oğlu Dan Penniman, yaptığı açıklamada babasının kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rock'n Roll müzik türünün doğmasına ve yayılmasına büyük katkı sağlayan ABD'li müzisyen 1955 yılında çıkardığı "Tutti Frutti" şarkısıyla adını milyonlara duyurdu. Kısa süre içerisinde hit olan "Tutti Frutti" 1.5 hafta içerisinde 200 bin kopya sattı. Bu şarkıyla büyük bir başarı yakalayan Little Richard, "Tutti Frutti" ile Billboard Top 100 listesinde 17., Birleşik Krallık'ta ise 29. sırada yer aldı.

Tutti Frutti'nin ardından 1956 yılında çıkardığı "Long Tall Sally" şarkısıyla da gündem olan Little Richard, bu şarlıyla hem Amerika'da hem de Birleşik Krallık'ta top 10'a girdi. Little Richard, Tutti Frutti ve Long Tall Sally şarkılarıyla büyük başarılar elde etmesinin ardından "Slippin' and Slidin'", "Rip It Up", "Ready Teddy", "The Girl Can't Help It", "Good Golly Miss Molly", "Jenny, Jenny", "Keep a Knockin'" ve "Lucille" de dahil olmak üzere bir sürü rock şarkısı yaptı.

Adını milyonlara duyuran ve başarısının zirvesinde olan Little Richard 1957 yılında dini sebeplerden ötürü müzik kariyerini bitirme kararı aldı. Ünlü müzisyen, tanrının yaşam tarzını ve yaptığı müziği bırakmasını istediğini düşündüğü için müzik kariyerine ara vererek din eğitimi almaya başladı.

1962 yılında yeniden Rock'n Roll'e dönme kararı alan Little Richard, 5 yıllık arada popüler müzik türlerinin ve stillerini değişmesi nedeniyle bu dönemde çıkardığı parçalarda eski başarılarına ulaşamadı.

Kendisini "Rock'n Roll'un mimarı" olarak nitelendiren Little Richard, kanser hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

