Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Alanyaspor ligde oynadığı son 5 maçı kazanırken Galatasaray ise son 4 lig karşılaşmasında galibiyetle ayrıldı. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı ASpor.com.tr'den canlı izleyebileceksiniz. İşte detaylar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a konuk oluyor. 20.30'da başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Cem Satman yapacak. Maçın VAR hakemi Suat Arslanboğa, AVAR ise Ekrem Kan.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Tzvellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Jimmy, Sekidika, Onyekuru

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemiyor.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.