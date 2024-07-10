Hollanda 1 - 2 İngiltere (MAÇ SONUCU - ÖZET) İngiltere finale yükseldi!

EURO 2024'te yarı final karşılaşmasında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere, 90+1. dakikada bulduğu golle Hollanda'yı mağlup etti ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2024- 21:45 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024- 00:09