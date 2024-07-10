EURO 2024'te yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Dev karşılaşma İngiltere'nin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Hollanda'nın golü maçın 7. dakikasında Xavi Simons'dan geldi.
İngiltere'nin golleri 18. dakikada (P) Harry Kane ve 90+1. dakikasında Watkins'den geldi.
İngiltere son dakikada attığı bu golle EURO 2024'te finalde İspanya'nın rakibi oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️GOL! Xavi Simons! Önce topu çaldı sonra müthiş vurdu! Pickford'un çabası yetersiz! pic.twitter.com/iDLZCUDZNf— TRT Spor (@trtspor) July 10, 2024
⚽️GOL! Harry Kane penaltıdan attı golü! İngiltere eşitliği yakaladı. pic.twitter.com/ZyQKcLFGJe— TRT Spor (@trtspor) July 10, 2024
⚽️GOL! Ollie Watkins'ten usta işi gol! Dakika 90! İngiltere finale çok yakın! pic.twitter.com/mhKOTAMR0B— TRT Spor (@trtspor) July 10, 2024