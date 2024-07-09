İspanya 2-1 Fransa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lamal tarihe geçti İspanya finale yükseldi!

2024 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Horozlar mücadelede 1-0 öne geçse de, Boğalar maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve EURO 2024'te finale yükselen ilk takım oldu.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2024- 23:54