2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) yarı final karşılaşmasında İspanya ile Fransa kozlarını paylaştı. İspanya mücadeleyi 2-1 kazandı ve finale yükseldi.
Fransa'nın golünü 9. dakikada Randal Kolo Muani kaydederken; İspanya bu gole 21'de Lamine Yamal ve 25'te Dani Olmo ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından İspanya, EURO 2024'te finale yükselen ilk takım oldu. Mücadelede beraberlik golünü kaydeden Lamine Yamal, "Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu" unvanını aldı.
İspanya'nın finaldeki rakibi Hollanda-İngiltere maçının galibi olacak. Dev final mücadelede 14 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
?? GOL! Fransa yarı finale golle başladı! Mbappe'nin ortasında Kolo Muani topu ağlara gönderdi! ????#EURO2024 pic.twitter.com/b5nSlBgZOL— TRT Spor (@trtspor) July 9, 2024
?? GOL! LAMINE YAMALLLLLL!! O NASIL BİR VURUŞ! OLAĞANÜSTÜ BİR GOL! ???? pic.twitter.com/N2hbPqgVSx— TRT Spor (@trtspor) July 9, 2024
?? GOL! İspanya çok hızlı geri döndü! Olmo'nun müthiş vuruşunda Kounde topu kendi ağlarına gönderdi! ????#EURO2024 pic.twitter.com/2JeMdzfy32— TRT Spor (@trtspor) July 9, 2024