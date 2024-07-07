Başkan Erdoğan: Bence yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım!
Arda Güler bir kez daha turnuvaya damga vurdu! Tarihe geçti
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta?
💲1 DOLAR NE KADAR?
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni transferini Cengiz yanlışlıkla ağzından kaçırdı F.Bahçe'nin yeni transferini Cengiz yanlışlıkla ağzından kaçırdı 13:09
F.Bahçe'ye 20 milyon Euro'luk sol kanat! F.Bahçe'ye 20 milyon Euro'luk sol kanat! 12:22
Barış Alper EURO 2024'e damga vurdu, Avrupa devleri hayran kaldı! Barış Alper EURO 2024'e damga vurdu, Avrupa devleri hayran kaldı! 11:39
G.Saray transferde fiyat artırdı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı G.Saray transferde fiyat artırdı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı 01:17
Fenerbahçe'den 3 transfer bombası! Temaslar sıklaştırıldı Fenerbahçe'den 3 transfer bombası! Temaslar sıklaştırıldı 01:16
Trabzonspor'dan İngiltere çıkarması! Resmi teklif yapıldı Trabzonspor'dan İngiltere çıkarması! Resmi teklif yapıldı 01:08
Daha Eski
Beşiktaş'tan Okay Yokuşlu operasyonu! Menajeri... Beşiktaş'tan Okay Yokuşlu operasyonu! Menajeri... 00:50
Buruk'tan F.Bahçeli yıldıza ve Barış Alper'e büyük övgü! Buruk'tan F.Bahçeli yıldıza ve Barış Alper'e büyük övgü! 00:12
A. Wacker ile F.Bahçe yenişemedi! A. Wacker ile F.Bahçe yenişemedi! 00:12
Zaha'dan Galatasaray itirafı! Transfer... Zaha'dan Galatasaray itirafı! Transfer... 00:12
Transferde ters köşe! G.Saray'a süper joker... Transferde ters köşe! G.Saray'a süper joker... 00:12
G.Saray ve F.Bahçe Juventus'un yıldızı için yarışıyor! G.Saray ve F.Bahçe Juventus'un yıldızı için yarışıyor! 00:12
SON DAKİKA