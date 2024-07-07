Arda Güler: Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım!

Son dakika spor haberi: A Milli Takımımız, EURO 2024'te çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1'lik skorla mağlup olup turnuvaya veda etti. Bu maçın ardından yıldız oyuncumuz Arda Güler sosyal medyadan paylaşım yaptı. İşte detaylar...

EURO 2024'te çeyrek final maçında A Milli Takımımız, Hollanda'ya 2-1'lik skorla mağlup olup turnuvaya veda etti.

Bu maçın ardından yıldız oyuncumuz Arda Güler sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İŞTE ARDA'NIN SÖZLERİ:

Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz.

İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek en büyük gurur!