Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Bu mücadeleden sonra ay-yıldızlılarda Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) çeyrek finalinde Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Bu mücadeleden sonra ay-yıldızlılarda Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İŞTE ABDÜLKERİM'İN İFADELERİ:

EURO 2024 turnuvasından çeyrek finalde elenmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben ve tüm takım arkadaşlarım, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu süreçte bizlere olan inancını kaybetmeyen, gerek televizyon başında gerek ise stadyumda bizi canı gönülden destekleyen, her daim yanımızda olan dualarını eksik etmeyen tüm halkımıza sonsuz teşekkürler. Ne mutlu TÜRK'üm diyene