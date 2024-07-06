A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda ile oynanacak olan EURO 2024 çeyrek final maçı öncesi konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda ile oynanacak olan EURO 2024 çeyrek final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Burada bir maç yapıyoruz, herkes sakin olsun."

"Eksiklerimiz var. Merih, İsmail, Orkun gibi. Ancak oyuncularımızın adaptasyon sürecini çok kısalttığını biliyoruz ve gönlümüz çok rahat. Almanya maçında da üçlü bir düzenle oynamıştık hatırlarsanız."

"Cumhurbaşkanımız ilk günden beri bize desteğini verdi. Çok detaycı bir insan kendisi. Umarım bugün hem kendisine hem de Türk halkına güzel bir hediyeyle geliriz. Otelden çıkmadan önce son konuşmamızı yaptık takımla."