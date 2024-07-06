A Milli Takım EURO 2024 çeyrek final maçında, Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Türkiye'ye karşı geri dönmek zor. Çok sağlam oynuyorlar, sıkı oynuyorlar. İkinci yarı iyi başladık. Memphis Depay maçın başında da önemli pozisyon bulmuştu. 20-25 dakika sonra Türkiye oyunun kontrolünü aldı, golü attılar ve daha da iyi oynadılar. İkinci yarının ilk 10 dakikasında çok baskılı, etkili, kreatif oynadık. Pozisyonlar bulduk ve 2-1 kazandık. Harika bir performans gösterdi Türk Milli Takımı. Tutkulu oynadılar. Sadece tutku değil, top ayaklarındayken kaliteliler. Savunma sistemiyle oynadılar ama 2-3 kişiyle hücuma çıktıklarında bizi çok zorladılar. 2-2'yi de bulabilirlerdi son 5 dakika içinde. İyi savunma yapmak zorunda kaldık. Son 5 dakikada şanslıydık. Kazanmak güzeldir. Bu da bu maçı bizim için özel kılıyor. Şans olmazsa kazanamazsınız. Son 5 dakika için böyle."