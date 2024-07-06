2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO) heyecan devam ediyor.
Turnuvanın çeyrek final maçında İngiltere ile İsviçre karşılaştı.
Normal süresi 1-1 beraberlikle biten maç uzatmalara gitti.
İngiltere'nin golünü 80. dakikada Bukayo Saka, İsviçre'nin golünü 75. dakikada Breel Embolo kaydetti.
Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve mücadelenin sonucu penaltılara kaldı.
Penaltılarda ise 5-3 kazanan İngiltere yarı finale çıktı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️GOL! Breel Embolo attı İsviçre öne geçti! İngilizler için kritik dakikalar başladı. pic.twitter.com/V1Y4xEz4Za— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2024
⚽️GOL! Bukayo Saka uzaklardan avladı! İngiltere'nin cevabı erken geldi! pic.twitter.com/FH7W5zZOrV— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2024