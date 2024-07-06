Son dakika spor haberi: Hollanda, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) çeyrek finalinde A Milli Takımımızı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu mücadelede Hollanda'nın stoper van Djik, Barış Alper için övgü dolu sözler sarf etti. İşte detaylar...

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) çeyrek finalinde Hollanda, A Milli Takımımızı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bu mücadelede Hollanda'nın stoper van Djik, Barış Alper için övgü dolu sözler sarf etti.

İŞTE VAN DIJK'İN SÖZLERİ:

Birinci yarı bile birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu.