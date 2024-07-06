EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Takım'ımız ile Hollanda karşı karşıya geldi. Milliler rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Öte yandan mücadelenin hakemi Clement Turpin, Türkiye aleyhine verdiği kararlarla maçın önüne geçti ve tartışma konusu oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Takım'ımız ile Hollanda karşı karşıya geldi. Milliler rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

A Milli Takım'ın golü 35. dakikada Samet Akaydin'dan geldi. Hollanda'nın gollerini ise Stefan de Vrij ve Mert Müldür(KK) kaydetti.

Böylelikle Hollanda yarı finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

HAKEM TURPIN MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ!

Hollanda - Türkiye maçının hakemi Clement Turpin, A Milli Takım'ımız aleyhine verdiği kararlarla karşılaşmanın önüne geçti. Fransız hakem Turpin, Hollanda lehine verdiği skandal kararlarla büyük tepki çekti.

HAKAN VE SAMET BİR MAÇ SONRA DÖNDÜ

Ay-Yıldızlı ekipte kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bir maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Çekya maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen iki isim, Avusturya mücadelesinde forma giyememişti. Öte yandan Çekya maçından sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece bir antrenmanda yer alabilen Samet Akaydın, tek antrenmanla mücadelede 11'de görev yaptı.

MERİH DEMİRAL'A DESTEK

Öte yandan karşılaşma öncesinde maç için stadyuma gelen Türk taraftarlar, 2 maç ceza alan Merih Demiral'a destek oldu. Hemen hemen her taraftar, bozkurt selamı verirken, UEFA'nın çifte standart gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca Hollandalı bazı taraftarlar da milli futbolcuya verilen cezaya anlam veremediklerini dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçında milli takımı yalnız bırakmadı. Merih Demiral'ın ceza olması sonrasında takıma destek olmak için programlarını iptal eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda mücadeleyi takip etti. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünden takip etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: