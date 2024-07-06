Hakemden skandal karar! Kırmızı yerine sarı çıkarttı

Hakemden skandal karar! Kırmızı yerine sarı çıkarttı

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaştı. Bu mücadelede skandal bir karar çıktı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2024- 23:04 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024- 23:06