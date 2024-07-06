Hakemden skandal karar! Kırmızı yerine sarı çıkarttı
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaştı. Bu mücadelede skandal bir karar çıktı. İşte detaylar...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2024- 23:04 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024- 23:06
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaştı. Bu mücadelenin hakemi skandal bir karara imza attı.
30. dakikada Xavi Simons Mert Müldür'ün ayağına bastı, sarı kart gördü.
İŞTE O POZİSYON...
Görüntü TRT'den alınmıştır
DİĞER HABERLER