Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı final için mücadele eden A Milli Futbol Takımı için özel klip hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından klibi paylaştı.
Altun, paylaşımında, "Birlikte mücadele ettik, büyük bir coşkuyla ilerledik; şimdi gurur zamanı. Haydi 'Bizim Çocuklar', yeni zaferler yazma zamanı." ifadelerine yer verdi.
İŞTE O VİDEO:
Birlikte mücadele ettik, büyük bir coşkuyla ilerledik; şimdi gurur zamanı... Haydi #BizimÇocuklar, yeni zaferler yazma zamanı!🇹🇷 pic.twitter.com/J9Ey54Eh28— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 6, 2024