Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı A Milli Futbol Takımı'na özel klip hazırladı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, EURO 2024'te Hollanda karşısında yarı final için mücadele eden A Milli Futbol Takımı için özel klip hazırlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2024- 22:31