Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) çeyrek finalinde Hollanda'ya mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Bu mücadeleden sonra ay-yıldızlıların kaptanı Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Bu mücadeleden sonra ay-yıldızlıların kaptanı Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

İŞTE KAPTANIN SÖZLERİ:

Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal.