TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında oynanacak olan Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Merih'e verilen cezaya baktığımızda maçın delegesi, raporunda herhangi bir şey yazmamıştır. Bir batılı devletin bakanının açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında oynanacak olan Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Merih'e verilen cezaya baktığımızda maçın delegesi, raporunda herhangi bir şey yazmamıştır. Bir batılı devletin bakanının açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Verilen kararı kınıyoruz. Akşama doğru Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. O da ne yaptığımızla ilgili benden bilgi aldı. Anlattık. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde verilen kararın taraflı ve kabul edilemez olduğunu söyledi."

"Merih'e verilen cezaya baktığımızda maçın delegesi, raporunda herhangi bir şey yazmamıştır. Bir batılı devletin bakanının açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştır. Bu da ne kadar yanlı olunduğunun belirtisidir. Verilen kararı kınıyoruz."

"Yarın inşallah taraftarlarımızın takımımızı canı gönülden destekleyeceklerini göreceğiz. TFF olarak 27 sayfalık bir savunma hazırladık ama bir gün önceden bir gazetede haberin çıkmasından da gördük ki karar peşin hükümle verilmiş. 27 sayfalık savunmanın okunması bile saatler alır. İnşallah en güzel cevabı sahada vereceğiz."

"Yarın sahada 11 tane Merih Demiral olacak. Hepsi Merih Demiral'ın yerine de oynayacak."