Portekiz - Fransa CANLI İZLE (Portekiz - Fransa maçı canlı)

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa karşı karşıya geliyor. İki takımın kozlarını paylaştığı müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2024- 21:50