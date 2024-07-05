EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa karşı karşıya geliyor. Portekiz - Fransa müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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PORTEKİZ - FRANSA MAÇI 11'LERİ:
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo.
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Camavinga, Griezmann, Muani, Mbappe.
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Portekiz - Fransa maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.