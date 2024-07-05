EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında İspanya ile Almanya kozlarını paylaştı.
Erken final niteliğindeki zorlu mücadeleyi İspanya uzatmalar sonucunda 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
İSpanya'nın gollerini 51. dakikada Dani Olmo 120. dakikada Mikel Merino kaydetti.
Almanya'nın tek golü 90. dakikada Florian Wirtz'ten geldi.
İspanya'da Dani Carvajal mücadelenin 120+6. dakikasında kırmızı kart gördü.
TONI KROOS'TAN BURUK VEDA
Son olarak Real Madrid forması giyen 34 yaşındaki Alman yıldız Toni Kroos, Avrupa Şampiyonası'nın ardından futbolu bırakacağını açıklamıştı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🏆⚽ GOL | Yamal yerden harika çıkardı, Olmo çok düzgün vurdu! İspanya önde... pic.twitter.com/z3WDr3ipTS— TRT Spor (@trtspor) July 5, 2024
🏆⚽️ GOL | Almanya son dakikalarda skoru eşitledi! Ceza sahasında iyi konumlanan Wirtz'in şutu direğe çarpıp ağlara gitti! pic.twitter.com/0uZBYSXQRw— TRT Spor (@trtspor) July 5, 2024
Mikel Merino, 119. dakikada attığı golle İspanya'yı yarı finale taşıdı. pic.twitter.com/FPFpCns8Nl— Buzz Spor (@buzzspor) July 5, 2024