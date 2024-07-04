Hollanda Türkiye maçının hakemi açıklandı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finale yükselerek Romanya'yı eleyen Hollanda ile eşleşti.

Bizim Çocuklar'ın Portakallar ile Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı çeyrek final mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in yöneteceği açıklandı.

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. 4. hakemin Felix Zwayer olacağı mücadelenin VAR'ında ise Jerome Brissard görev yapacak.

Hollanda - Türkiye maçı 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak.